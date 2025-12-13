Terni l’artista Simonetta Pantalloni presenta ‘Interamna Nahars’ | Necessario ritrovare origini ed identità

L'artista Simonetta Pantalloni presenta ‘Interamna Nahars’, un’opera che richiama le radici e l’identità di Terni. Realizzata durante le ‘Giornate del Drago’ in concomitanza con l’inaugurazione del grande Thyrus nella rotatoria Filipponi, l’opera si configura come un simbolo della storia e della cultura della città.

Un titolo identificativo che evoca la storia ed i simboli della città. La pittrice Simonetta Pantalloni ha infatti realizzato ‘Interamna Nahars’ in occasione delle ‘Giornate del Drago’ allorquando venne inaugurato il grande Thyrus che capeggia all’interno della rotatoria Filipponi. L’opera è. Ternitoday.it

