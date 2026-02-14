Terni la pioggia ‘rovina’ la Fiera di San Valentino | in Basilica la celebrazione con Stefano Bandecchi GALLERIA FOTOGRAFICA

A Terni, la pioggia battente ha impedito lo svolgimento regolare della Fiera di San Valentino, che si teneva tra viale Trento e via degli Oleandri. La celebrazione in Basilica, invece, si è svolta senza intoppi, con la partecipazione di Stefano Bandecchi. La pioggia ha costretto molti espositori a chiudere i loro banchetti prima del previsto, lasciando vuoti alcuni stand e creando disagi tra i visitatori. Sono stati diversi gli ambulanti che hanno dovuto ripiegare i prodotti sotto le tende, cercando di salvare almeno parte del raccolto.

Una mattinata caratterizzata da pioggia incessante ha di fatto 'rovinato' la Fiera di San Valentino in corso tra viale Trento e via degli Oleandri. Il maltempo ha comportato uno scarso afflusso di visitatori rispetto alle edizioni passate, quando si erano registrati picchi di migliaia di partecipanti. Purtroppo la pioggia era stata annunciata e, naturalmente, la manifestazione non poteva essere posticipata per una serie di questioni logistiche. Alla Basilica di San Valentino si è tenuto il solenne Pontificale presieduto da monsignor Domenico Cancian. Alla celebrazione ha partecipato anche il sindaco Stefano Bandecchi, che ha indossato per l'occasione la fascia tricolore.