Il Maestro Matteo Cicchitti in Tour | Viaggio europeo dal Rinascimento al Barocco tra Abruzzo e Roma

A gennaio 2026, il Maestro Matteo Cicchitti riprende il suo tour europeo, proponendo un percorso tra il Rinascimento e il Barocco, con tappe in Abruzzo e Roma. Musicista e interprete specializzato nella prassi esecutiva storica, Cicchitti offre un’occasione per riscoprire il patrimonio musicale di epoche passate attraverso esecuzioni autentiche e approfondite. Un viaggio musicale dedicato a appassionati e studiosi interessati alla musica antica e alla sua interpretazione.

