Comune nessun ingresso in Giunta Al via il ’rimpasto’ delle deleghe
Il Comune annuncia il rimpasto delle deleghe senza nuove nomine in Giunta. Nessun ingresso è previsto, né sostituzioni per l’ex assessore Enrico Tucci, passato al Consiglio regionale. La modifica riguarda esclusivamente la redistribuzione delle responsabilità tra i membri attuali, senza alterare la composizione complessiva dell’amministrazione comunale.
Non ci saranno new entry nella squadra del sindaco Nicoletta Fabio. Nessuno andrà quindi a sostituire l’ormai ex assessore Enrico Tucci, che ha lasciato Palazzo pubblico dopo essere stato eletto in Consiglio regionale. L’attesa è stata lunga e alla fine, dopo aver sondato la disponibilità di una serie di profili appartenenti alla società civile, il sindaco Fabio ha preso la sua decisione, procedendo ieri a quella che viene definita "una prima riassegnazione di deleghe, alcune con carattere temporaneo". In particolare Nicoletta Fabio terrà personale, sicurezza e polizia locale, mentre al vice sindaco Michele Capitani sono state assegnate, in aggiunta alle precedenti, le partecipate e mobilità e trasporti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
