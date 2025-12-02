Rimpasto di Giunta altra fumata nera I partiti discutono sulle nuove deleghe

Nulla di fatto. Un altro confronto tra il sindaco Giuseppe Sala (nella foto) e i segretari milanesi del centrosinistra ma nessuna decisione presa sul rimpasto della Giunta comunale. Tutto come previsioni della vigilia. Sì, perché ieri, prima dell’incontro a Palazzo Marino fissato alle 15, i responsabili dei partiti avevano già anticipato che quella di ieri non sarebbe stata la giornata né della fumata bianca né di significativi passi avanti sulla riorganizzazione delle deleghe nell’esecutivo comunale. Primo cittadino e maggioranza si rivedranno tra 10-15 giorni, probabilmente il prossimo 15 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rimpasto di Giunta, altra fumata nera. I partiti discutono sulle nuove deleghe

