Nuovo ospedale la madre di tutti gli imbrogli della giunta regionale contro i cittadini di Terni

Le recenti dichiarazioni della Regione sul nuovo ospedale di Terni hanno suscitato diverse preoccupazioni tra i cittadini. Nei prossimi giorni, organizzerò incontri e sit-in per ascoltare le esigenze della comunità e promuovere un confronto costruttivo. È importante che le decisioni su infrastrutture fondamentali siano trasparenti e condivise, garantendo i diritti e il benessere della popolazione ternana.

Viste le recenti dichiarazioni della Regione sul nuovo ospedale di Terni, nei prossimi giorni mi mobiliterò per organizzare sit-in insieme alla popolazione ternana. Ringrazio la straordinaria squadra di lavoro dell'ospedale di Terni, che opera in modo eccellente e che non è assolutamente messa in.

