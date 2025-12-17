Nuovo ospedale Terni Stefano Bandecchi | Dalla Regione uno sgarro istituzionale infinito Sui progetti che saranno presentati nessuna vera novità

Durante una lunga conferenza stampa, il sindaco Stefano Bandecchi ha espresso forte disappunto riguardo alla gestione regionale del nuovo ospedale di Terni, definendo lo sgarro istituzionale come infinito e sottolineando l'assenza di vere novità nei progetti presentati. Tra le questioni in discussione, anche il futuro della Ternana Calcio e il progetto stadio-clinica.

Nuovo ospedale Terni, Proietti: «Non replico alle polemiche, abbiamo mantenuto la promessa» - ) Martedì pomeriggio la presidente di Regione Stefania Proietti, a Terni per l’inaugurazione della Tac intraoperatoria di Neurochirurgia, ha risposto alle polemiche avanzate dal primo ... umbria24.it

Pace, Proietti si sottrae al confronto in commissione sull'ospedale di Terni - "Sul nuovo ospedale di Terni la presidente della Giunta regionale ha messo in fila una serie evidente di scivoloni che denotano ancora una volta la sua approssimazione, per non dire arroganza e inadeg ... ansa.it

Terni, Bandecchi e il nuovo ospedale C'è volontà di lavorarci, ma non le idee chiare

#Umbria “La presidente Stefania Proietti inciampa, ancora, sul nuovo ospedale” #Terni Eleonora Pace (FdI): “La governatrice non riferisce nelle sedi istituzionali competenti, nonostante la richiesta di audizione, ma convoca conferenze pubbliche” consiglio.reg x.com

Nuova TAC intraoperatoria e studio di fattibilità per il nuovo ospedale. Terni sempre più centrale nel sistema sanitario umbro Oggi ho avuto il piacere e l'onore di partecipare insieme alla Presidente Stefania Proietti, all'assessore Francesco De Rebotti e alla dir - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.