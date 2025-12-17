Nuovo ospedale Terni Stefano Bandecchi | Dalla Regione uno sgarro istituzionale infinito Sui progetti che saranno presentati nessuna vera novità
Durante una lunga conferenza stampa, il sindaco Stefano Bandecchi ha espresso forte disappunto riguardo alla gestione regionale del nuovo ospedale di Terni, definendo lo sgarro istituzionale come infinito e sottolineando l'assenza di vere novità nei progetti presentati. Tra le questioni in discussione, anche il futuro della Ternana Calcio e il progetto stadio-clinica.
All’interno della conferenza stampa fiume del sindaco Stefano Bandecchi, dedicata alle questioni legate al futuro della Ternana Calcio e al progetto stadio-clinica, il primo cittadino ha commentato anche gli ultimi sviluppi relativi al nuovo ospedale di Terni: “La Regione ha attaccato il Comune a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
