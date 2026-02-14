Teramo orrore su un 17enne disabile | aggredito e gettato in un cassonetto

Da thesocialpost.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Teramo, un ragazzo di 17 anni disabile è stato brutalmente aggredito e poi gettato in un cassonetto dei rifiuti. La vittima, che si trovava vicino a casa, è stata colpita ripetutamente con calci, pugni e un bastone, prima di essere lasciata tra i rifiuti per due volte.

Un ragazzo disabile di 17 anni sarebbe stato aggredito, preso a calci e pugni, colpito con un bastone e gettato per due volte all’interno di un cassonetto dei rifiuti. L’episodio, avvenuto a Silvi, in provincia di Teramo, è stato denunciato dal padre del giovane attraverso un lungo video pubblicato sui social. Secondo il racconto dell’uomo, non si tratterebbe di un fatto isolato ma di vessazioni ripetute, sia fisiche che psicologiche, maturate in un contesto di silenzi e mancati interventi. Il racconto del padre: “Non sono bravate”. Nel video, il padre – Roberto – descrive un’aggressione avvenuta in un luogo pubblico e, stando alle sue parole, anche alla presenza di altre persone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

teramo orrore su un 17enne disabile aggredito e gettato in un cassonetto

© Thesocialpost.it - Teramo, orrore su un 17enne disabile: aggredito e gettato in un cassonetto

Teramo, 17enne disabile bastonato e gettato in cassonetto: la denuncia del papà sui social

Un ragazzo di 17 anni disabile è stato picchiato e poi gettato due volte nel cassonetto di via Garibaldi a Teramo.

Disabile picchiato e gettato in un cassonetto, indagati 2 minorenni

Due minorenni sono sotto inchiesta dopo aver aggredito un ragazzo disabile di 17 anni a Silvi.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.