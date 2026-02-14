Teramo 17enne disabile bastonato e gettato in cassonetto | la denuncia del papà sui social

Un ragazzo di 17 anni disabile è stato picchiato e poi gettato due volte nel cassonetto di via Garibaldi a Teramo. La causa di questa brutale aggressione sembra essere legata a un episodio di tensione tra il giovane e alcuni coetanei. Il padre ha pubblicato sui social le foto del figlio con evidenti segni di botte e ha denunciato l’accaduto, chiedendo giustizia. Gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori e ricostruire l’accaduto.

(Adnkronos) – Un ragazzo disabile di 17 anni è stato aggredito, preso a calci e pugni, bastonato e gettato per due volte all'interno di un cassonetto dell'immondizia. L'episodio è stato denunciato dal padre Roberto, attraverso un lungo video pubblicato sui social, sarebbe avvenuto a Silvi, dove l'adolescente vive. Nel suo racconto, l'uomo parla di vessazioni.

