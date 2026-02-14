Teramo 17enne disabile picchiato e gettato nel cassonetto | la denuncia del padre

A Teramo, un ragazzo disabile di 17 anni è stato picchiato e poi gettato in un cassonetto, un fatto che il padre, Roberto, attribuisce a episodi di bullismo. Roberto spiega che non si tratta di scherzi tra amici, ma di comportamenti aggressivi che hanno superato ogni limite. Nei dettagli emerge come il giovane sia stato aggredito in strada da alcuni coetanei, lasciandolo ferito e spaventato.

Il padre del giovane, Roberto, sottolinea che non si tratta di semplici ragazzate o bravate, ma di vero e proprio bullismo. Sulla vicenda stanno ora indagando le forze dell’ordine Un ragazzo disabile di 17 anni è stato vittima di una violenta aggressione a Teramo: picchiato con calci, pugni e bastonate, è stato inoltre gettato due volte in un cassonetto dell’immondizia. La vicenda, denunciata tramite un lungo video pubblicato sui social dal padre Roberto, sarebbe accaduta a Silvi, dove il giovane risiede. Nel suo racconto, l’uomo ha parlato di episodi di vessazioni fisiche e psicologiche ripetute, non di un caso isolato, sottolineando l’esistenza di un clima di silenzio e omertà. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

