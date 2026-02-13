La denuncia di un genitore di Silvi | Bullismo su mio figlio disabile buttato in un cassonetto della spazzatura

Un genitore di Silvi ha pubblicato un video sui social per raccontare un grave episodio di bullismo contro suo figlio disabile di 17 anni. L’uomo accusa alcuni ragazzi di aver spinto ripetutamente il ragazzo dentro un cassonetto della spazzatura, in una piazza del paese. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti residenti, che si sono schierati contro le violenze descritte.

Un residente di Silvi con un video sui social denuncia vari episodi di bullismo che sarebbero avvenuti ai danni del figlio minorenne disabile da parte di alcuni coetanei IlPescara.it ha raggiunto l'uomo che ha raccontato quanto accaduto, anche in base alla ricostruzione fornita da una testimone che ha allertato le forze dell'ordine, giunte sul posto con una pattuglia dei carabinieri: “Mio figlio ha 17 anni ed è disabile. In questi anni abbiamo fatto e lui stesso ha fatto molti sacrifici con tanto impegno per riuscire finalmente ad avere una piccola indipendenza riuscendo così ad uscire per qualche ora durante la giornata e frequentando un gruppo di ragazzi ai quali si era affezionato.🔗 Leggi su Ilpescara.it

