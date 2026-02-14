Tentato furto sulle colline di Arezzo | ladro muore dissanguato durante la fuga

Un tentato furto sulle colline di Arezzo si è concluso con la morte di un uomo, che si è dissanguato durante la fuga. La polizia ha sparato in aria per fermare i ladri, ma uno di loro ha subito gravi ferite e non ce l’ha fatta. La scena si è svolta in un campo aperto, dove gli agenti hanno intercettato un veicolo sospetto.

Sparo in aria per intimidire i malviventi. Tragedia nella serata di venerdì 13 febbraio nelle campagne attorno ad Arezzo. Un uomo, ritenuto parte di una banda di ladri, è morto dissanguato mentre fuggiva da una villa dopo un tentativo di furto. Secondo le prime informazioni, i proprietari dell'abitazione avrebbero esploso un colpo di arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio, dopo che era scattato l'allarme. Il gruppo, composto da tre persone, si sarebbe introdotto nella casa situata in località Policiano. L'attivazione del sistema di sicurezza avrebbe però costretto i malviventi alla fuga, spinti anche dal gesto intimidatorio del proprietario.

Ladro muore dissanguato durante la fuga dopo un furto in villa

Rapina in villa ad Arezzo, ladro muore dissanguato durante la fuga. «Si è ferito con la recinzione»

Un ladro è morto dissanguato stasera sulle colline di Arezzo dopo essere stato ferito con una recinzione durante una fuga.

