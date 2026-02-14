Tentato furto sulle colline di Arezzo | ladro muore dissanguato durante la fuga

Un tentato furto sulle colline di Arezzo si è concluso con la morte di un uomo, che si è dissanguato durante la fuga. La polizia ha sparato in aria per fermare i ladri, ma uno di loro ha subito gravi ferite e non ce l’ha fatta. La scena si è svolta in un campo aperto, dove gli agenti hanno intercettato un veicolo sospetto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sparo in aria per intimidire i malviventi. Tragedia nella serata di venerdì 13 febbraio nelle campagne attorno ad Arezzo. Un uomo, ritenuto parte di una banda di ladri, è morto dissanguato mentre fuggiva da una villa dopo un tentativo di furto. Secondo le prime informazioni, i proprietari dell’abitazione avrebbero esploso un colpo di arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio, dopo che era scattato l’allarme. Il gruppo, composto da tre persone, si sarebbe introdotto nella casa situata in località Policiano. L’attivazione del sistema di sicurezza avrebbe però costretto i malviventi alla fuga, spinti anche dal gesto intimidatorio del proprietario. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tentato furto sulle colline di Arezzo: ladro muore dissanguato durante la fuga Ladro muore dissanguato durante la fuga dopo un furto in villa Rapina in villa ad Arezzo, ladro muore dissanguato durante la fuga. «Si è ferito con la recinzione» Un ladro è morto dissanguato stasera sulle colline di Arezzo dopo essere stato ferito con una recinzione durante una fuga. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Furto in villa finisce in tragedia sulle colline di Policiano: morto ladro in fuga, indagini in corso; Arezzo, tentato furto in villa: ladro muore nella fuga. Caccia ai complici; Sparano un colpo di pistola in aria per far fuggire i ladri: uno resta infilzato sul cancello e muore dissanguato; Furto in villa finisce in tragedia a Policiano: muore ladro in fuga. Tentato furto finisce in tragedia ad Arezzo: ladro muore dissanguato dopo la fugaIl buio fitto delle colline toscane è stato squarciato improvvisamente dal suono acuto di una sirena, un lamento meccanico che ha infranto il silenzio della ... thesocialpost.it Ladro muore dissanguato durante la fuga dopo un furto: caccia ai compliciL'evento ad Arezzo, nelle campagne di Policiano POLICIANO (AREZZO) - Tragedia venerdì sera nelle campagne di Policiano, sulle colline di Arezzo, dove un uomo ... etrurianews.it L'episodio durante il tentato furto in una villa a Policiano. I proprietari, dopo che era suonato l'allarme, avevano sparato un colpo in aria a scopo intimidatorio facebook Un uomo in fuga dopo tentato furto muore per un colpo di pistola x.com