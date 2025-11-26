“Sos Aiuto, venite a salvarci! Pronto, qui Rebibbia, abbiamo un problema: stiamo morendo dal freddo. Siamo giunti al 23 novembre e i termosifoni sono completamente spenti, mentre nevica in tutta Italia e le temperature scendono anche a Roma”. La denuncia arriva da Gianni Alemano, detenuto a Rebibbia e autore di un "Diario di cella". Nel carcere romano le caldaie sono rotte e il riscaldamento non funziona sia nelle celle che nella caserma attigua a Rebibbia. L’acqua calda non arriva dopo le otto “neanche nelle docce, per quelli che smontano dagli ultimi turni di guardia”. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Emergenza freddo nelle carceri, la denuncia di Gianni Alemanno da Rebibbia: "Celle gelide"