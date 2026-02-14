Tentano la fuga dopo il furto | inseguiti e bloccati i ladri
Una banda di ladri ha tentato di scappare dopo aver rubato in un negozio di San Pietro al Tanagro, ma è stata inseguita e fermata dalla polizia. La fuga è finita nel modo peggiore quando gli agenti sono riusciti a bloccarli in una strada di campagna, poco lontano dal luogo del furto. Uno dei ladri ha tentato di nascondersi tra gli ulivi, ma è stato subito catturato.
Colpo nella notte a San Pietro al Tanagro, dove una banda ritenuta responsabile di un furto è stata fermata al termine di un inseguimento ad alta tensione. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidata dal capitano Veronica Pastori. Dopo il colpo, i malviventi sono stati intercettati da una pattuglia impegnata nei consueti servizi di controllo del territorio. Alla vista delle divise, i sospettati hanno tentato di sottrarsi al controllo, dando il via a una fuga che si è sviluppata tra le strade di Sant’Arsenio e Polla, per poi proseguire lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo.🔗 Leggi su Salernotoday.it
