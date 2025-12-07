Ladri inseguiti dopo il furto L’auto ritrovata nell’Ascolano

Continua la caccia ai tre ladri che venerdì sera, dopo essersi schiantati contro i carabinieri al termine di un inseguimento da film, si erano dileguati nei campi vicino a via Nazionale, a Tolentino. Dopo aver abbandonato la Volvo su cui viaggiavano, hanno rubato una Volkswagen Polo sempre a Tolentino. Questa è stata ritrovata dalle forze dell’ordine nell’Ascolano, dove il trio di malviventi o ha cambiato di nuovo auto per dirigersi altrove, oppure è stato raccolto da qualche complice. Il sospetto è che si tratti di una banda albanese. La targa della loro Volvo era stata segnalata da un po’ di tempo, come d’altronde altri mezzi sospetti che negli ultimi tempi girano in zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ladri inseguiti dopo il furto. L’auto ritrovata nell’Ascolano

