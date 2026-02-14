Ladri tentano un furto in una villa Durante la fuga un bandito si ferisce e muore

Un ladro è morto mentre cercava di scappare da una villa nelle campagne di Arezzo, dopo aver tentato di rubare oggetti di valore. Durante la fuga, si è infilzato su una recinzione metallica anti cinghiali e ha perso molto sangue. La scena si è svolta nelle prime ore della sera, quando il sospetto criminale è stato trovato ormai privo di vita.

È morto dissanguato dopo essere rimasto infilzato su una barriera metallica anti cinghiali mentre tentava di fuggire al buio, nelle campagne di Arezzo. La vittima è un uomo non ancora identificato, sorpreso - secondo le prime ricostruzioni - insieme ad almeno due complici durante un furto in una villa nella zona di Gorello. L'allarme per il furto dell'abitazione è scattato alle ore 20.39 di venerdì 13 febbraio. In casa non c'era nessuno, ma alcuni parenti che vivono nelle vicinanze, allertati dal sistema di sicurezza, sono intervenuti immediatamente. I malviventi, vistisi scoperti, hanno abbandonato parte della refurtiva - argenteria e gioielli - e si sono dati alla fuga attraverso i campi.