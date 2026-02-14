Tenta di sottrarre alla mamma la figlia di un anno e mezzo e le rompe una gamba | arrestato
Un uomo ha cercato di portare via la figlia di un anno e mezzo alla madre e, nel tentativo, le ha rotto una gamba. La scena si è svolta davanti all’Esselunga di via Corridoni, dove la donna stava per uscire con la bambina mano nella mano. L’aggressore è stato arrestato sul posto.
L’AGGRESSIONE. La piccola era mano nella mano con la madre e stavano uscendo dall’Esselunga di via Corridoni. La piccola ha riportato la frattura del femore. In carcere un romeno di 37 anni. Intorno alle 13 l’uomo stava entrando all’Esselunga di via Corridoni mentre una famiglia, composta dai genitori e dalla figlioletta di un anno e mezzo stava uscendo. L’uomo, improvvisamente, ha afferrato la bambina per le gambe, tentando con violenza di sottrarla alla madre che la teneva per mano, e ha cercato di trascinarla verso l’interno del punto vendita. La donna è riuscita a opporsi con forza e ha immediatamente chiesto aiuto; il padre, che si trovava a breve distanza, è intervenuto prontamente per bloccare l’aggressore. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
