Bergamo tenta di rapire bimba di un anno e mezzo e le rompe gamba | arrestato

Un uomo di Bergamo ha tentato di portare via una bambina di un anno e mezzo davanti a un supermercato, rompendo una gamba alla piccola nel tentativo. La polizia ha subito arrestato l’uomo, che si trovava sul posto poco dopo l’incidente. La bambina è stata portata in ospedale, dove i medici stanno curando le sue ferite.
Bergamo, Tentato Rapimento e Frattura a una Bambina: Arrestato un Uomo. Bergamo è stata teatro di un drammatico episodio nel pomeriggio di oggi, 14 febbraio 2026, quando un uomo ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo all’uscita di un supermercato. Durante lo strappo, la piccola ha riportato una frattura al femore. Le forze dell’ordine hanno arrestato l’aggressore, un cittadino rumeno senza precedenti penali, per tentato sequestro di persona e lesioni personali aggravate. Dinamica dell’Aggressione: Prontezza di Reazione e Intervento dei Passanti. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 13, mentre la famiglia della bambina stava uscendo da un supermercato in città.🔗 Leggi su Ameve.eu
