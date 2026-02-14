Telefonata Tomba-Braathen dopo l’oro a Milano Cortina | Lucas sei il migliore E il brasiliano | Grazie leggenda

Il 14 febbraio a Bormio, Lucas Braathen ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, grazie a due manche eccezionali. La sua performance ha attirato l’attenzione di Tomba, che gli ha telefonato per complimentarsi e riconoscere il suo talento. Braathen ha risposto con umiltà, chiamando Tomba una vera leggenda dello sci.

(Adnkronos) – Complimenti speciali, per una vittoria storica. Indimenticabile. Lucas Pinheiro Braathen si è preso il palcoscenico oggi sabato 14 febbraio a Bormio, conquistando l’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con due manche da favola. Si tratta della prima medaglia del Brasile e del Sudamerica alle Olimpiadi invernali e lo sciatore verdeoro non ha nascosto l’emozione al traguardo. Un’emozione diventata ancora più forte dopo la chiamata della leggenda azzurra Alberto Tomba (tre ori orimpici nel palmares, tra le altre cose) che ci ha tenuto a complimentarsi con lui. “Ciao fratello mio”, dice Tomba al telefono. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Lucas Pinheiro Braathen ha vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi, un risultato che ha sorpreso tutti e ha portato il Brasile nel panorama dello sci alpino.

Alberto Tomba ha chiamato Lucas Braathen dopo il gigante di Bormio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, perché il brasiliano ha pianto di emozione e Tomba ha voluto incoraggiarlo.

Una telefonata che ha emozionato tutti. Alberto Tomba appena ha visto l'impresa di Braathen non ha resistito: c'erano lacrime in diretta facebook

