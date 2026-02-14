Alberto Tomba chiama Lucas Braathen | Stai piangendo come me sei il migliore Il brasiliano si commuove

Alberto Tomba ha chiamato Lucas Braathen dopo il gigante di Bormio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, perché il brasiliano ha pianto di emozione e Tomba ha voluto incoraggiarlo. Braathen si è commosso ascoltando le parole dell’ex campione italiano, che ha riconosciuto il suo talento e il suo impegno sulla neve. Durante la telefonata, Tomba ha anche detto che Braathen è il migliore e ha commentato i momenti difficili condividendo la sua esperienza personale.

Alberto Tomba ha chiamato Lucas Pinheiro Braathen al termine del gigante delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, vinto dal brasiliano sulla pista Stelvio di Bormio. Il primo atleta sudamericano a conquistare una medaglia nei Giochi su neve e ghiaccio è stato onorato dei complimenti da parte di una delle leggende assolute dello sci alpino, che ha trionfato ben tre volte nella rassegna a cinque cerchi (doppietta gigante-slalom a Calgary 1998 e stoccata tra le porte larghe ad Albertville 1992, quando fu secondo tra i pali stretti). Il fenomeno bolognese ha telefonato al nuovo Campione Olimpico sul suo cellulare ed è andato in scena un bel siparietto in vivavoce davanti ai microfoni, quando il brasiliano era ancora sulla neve e aveva gli sci in spalla, pronto per vivere la sua gloria e con l'Hino Nacional composto da Francisco Manuel da Silva pronto per essere ascoltato per la prima volta in questo evento internazionale (ma è uno dei più riconoscibili al mondo, vuoi anche per la caratura della Nazionale di calcio).