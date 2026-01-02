Scialpinista 50enne muore travolto da una valanga sulle Piccole Dolomiti | inutili i soccorsi in elicottero

Un escursionista di 50 anni ha perso la vita sulle Piccole Dolomiti, a Recoaro Terme, dopo essere stato travolto da una valanga. Nonostante l'intervento dell'elicottero e dei soccorsi, purtroppo non è stato possibile salvarlo. L’incidente evidenzia i rischi legati alle attività invernali in montagna e la necessità di adottare precauzioni adeguate.

