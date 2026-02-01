Oggi nella provincia di Ancona si tengono quattro spettacoli di teatro per ragazzi, tutti alle 17. Le rappresentazioni si svolgono in diverse location e coinvolgono giovani spettatori di tutte le età. Gli spettacoli promettono di intrattenere e divertire, offrendo un momento di svago per le famiglie.

Sono ben quattro gli spettacoli di teatro per ragazzi che vanno in scena oggi nella provincia anconetana, tutti alle ore 17. Alla Nuova Fenice di Osimo la rassegna ‘ Famiglia a teatro ’ propone ‘ Rosaspina. Storia di un bacio ’ (foto) di Ullallà Teatro. Scritto da Pippo Gentile, che firma anche il progetto drammaturgico, Angela Graziani, Marco D’Agostin e Francesca Foscarini, e interpretato da Gentile e Graziani con Alessia Gottardi e Elisa Settin, ‘Rosaspina’ è una fiaba autentica che possiede in sé i segreti della vita e dell’animo umano che sia esso fanciullo o adulto: l’amore, il coraggio, il desiderio, la curiosità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il teatro per ragazzi sale sul palco: quattro spettacoli in programma

Approfondimenti su Teatro Ragazzi

Il Teatro Galli di Rimini ospita una celebrazione speciale per i 25 anni di Opera Sant’Antonio, un’iniziativa dedicata a sostenere le persone in difficoltà.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Vincenzo Salemme al Teatro Romano di Benevento con lo Spettacolo Ogni promessa è debito

Ultime notizie su Teatro Ragazzi

Argomenti discussi: Fiabe e fantasia, il teatro per ragazzi a Perugia e Città di Castello; Ti racconto una storia, nuovo appuntamento della rassegna di teatro per ragazzi al Teatro alla Misericordia; Spettacoli e percorsi per le Nuove Generazioni; Il teatro diventa magia per i bambini.

Il teatro per ragazzi scalda l’inverno: a Montegranaro torna Veregra Children WinterMONTEGRANARO - Tre appuntamenti per il cartellone invernale del Veregra dedicato ai bambini presso il Teatro La Perla. Si inizia sabato 7 febbraio con un classico come Pierino e il Lupo. cronachefermane.it

Dal circo contemporaneo alla danza: tris di appuntamenti con il Teatro Ragazzi a Montecarotto, Corinaldo e ChiaravalleJESI - Teatro d'attore e di figura, danza e circo contemporaneo, con le migliori compagnie del settore danno appuntamento domenica 1° febbraio ore 17 con tre spettacoli nei teatri di Montecarotto, Cor ... anconatoday.it

“Il Gatto con gli Stivali” apre la 36ª stagione di teatro ragazzi al Teatro Astra https://www.sassarinotizie.com/2026/01/31/il-gatto-con-gli-stivali-apre-la-36a-stagione-di-teatro-ragazzi-al-teatro-astra/ - facebook.com facebook