Taysir Batniji memorie di Gaza

Taysir Batniji, artista di Gaza nato nel 1966 e residente in Francia, utilizza sapone, vetro e sabbia per rappresentare la fragilità e la distanza che sente dalla sua terra. La sua scelta di materiali semplici e temporanei nasce dall’esigenza di catturare l’effimero e l’incertezza della vita sotto assedio. Durante le sue esposizioni, Batniji mostra come questi oggetti possano evocare la memoria e l’assenza di Gaza, anche a migliaia di chilometri di distanza. In un’installazione recente, ha disposto vetro e sabbia in modo da creare una sorta di barriera sfocata, che sembra tremare

Intervista L'artista racconta la mostra «Abitare il tempo» alla palazzina dei Giardini ducali di Modena, fino al 15 febbraio Intervista L'artista racconta la mostra «Abitare il tempo» alla palazzina dei Giardini ducali di Modena, fino al 15 febbraio Sapone, vetro, sabbia, materiali fragili, effimeri, che Taysir Batniji, artista di Gaza classe ‘66, da molti anni in Francia, sceglie per rappresentare lo straniamento, la distanza e l’assenza forzata dal suo paese. Batniji si esprime attraverso pittura, fotografia, scultura, disegno, video. La mostra Abitare il tempo alla palazzina dei Giardini ducali di Modena, fino al 15 febbraio, la prima grande retrospettiva in un’istituzione italiana organizzata dalla Fondazione Ago e curata da Daniele De Luigi, accoglie il visitatore con l’articolo 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, che sancisce la libertà di ogni individuo di viaggiare e scegliere il luogo residenza, lasciare o tornare nel proprio paese, inciso su saponette di Marsiglia a indicare quanto sia facile «lavarsene le mani». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Taysir Batniji, memorie di Gaza Qualcomm scala i quotazioni mentre il settore smartphone fronteggia crisi delle memorie per la crisi delle memorie Qualcomm sale in borsa dopo aver annunciato ricavi record, mentre il settore degli smartphone fatica a causa della carenza di memorie. I Sanitari per Gaza: “Dolore per la morte di Alex Pretti, silenzio assordante su Gaza: chiediamo coerenza” Un gruppo di sanitari italiani esprime dolore per la morte di Alex Pretti e critica il silenzio che avvolge la crisi a Gaza. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Taysir Batniji, memorie di Gaza; Archivi di Gaza, archivi da Gaza. Una storia per immagini; L’arte di Batniji: l’incontro e la visita guidata; Modena, l'attualità della Palestina ad 'abitare il tempo'. Modena, l'attualità della Palestina ad 'abitare il tempo'Che Cultura: Venerdì 13 febbraio incontro con l’artista Taysir Batniji su Gaza e sul libro pubblicato in occasione della mostra. Partecipa Maria Chiara Rioli ... lapressa.it Taysir Batniji – Abitare il tempoA Modena una mostra, organizzata da Fondazione Ago e curata da Daniele De Luigi alla Palazzina dei Giardini di Modena, affronta il tema dell’esilio attraverso fotografie, video e installazioni. Un ... artribune.com Taysir Batniji torna a Modena per presentare il libro " edito da Viaindustriae e curato da Daniele De Luigi. Lo stiamo sfogliando proprio ora e potete farlo anche voi venerdì 13 febbraio alle 18 facebook