Qualcomm scala i quotazioni mentre il settore smartphone fronteggia crisi delle memorie per la crisi delle memorie

Qualcomm sale in borsa dopo aver annunciato ricavi record, mentre il settore degli smartphone fatica a causa della carenza di memorie. La crisi delle forniture colpisce i produttori, che fanno fatica a soddisfare la domanda.

Qualcomm scala i quotazioni a causa di un record di ricavi, ma l’industria smartphone è in crisi per la mancanza di memoria. La crisi delle memorie sta minacciando il settore mobile, con preoccupazioni per il futuro. Qualcomm ha registrato un primo trimestre fiscale 2026 con ricavi record di 12,25 miliardi di dollari. Il segmento principale, QCT, contribuisce per 10,6 miliardi, ma il business handset cresce soltanto dello 0,3%, a causa di vincoli nella fornitura delle memorie. Questo colpisce l’intero mercato mobile, in particolare in Italia dove le aziende come Huawei, Xiaomi o Samsung stanno affrontando problemi di supply chain.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Qualcomm ricavi