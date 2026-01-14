Tariffe per il servizio irriguo gli agricoltori pugliesi protestano | Consorzio Centro Sud sospenda richieste di conguaglio

La Cia Agricoltori Italiani di Puglia ha richiesto la sospensione delle cartelle di conguaglio relative al servizio irriguo del 2022, inviate tra novembre e dicembre 2025. Gli agricoltori pugliesi contestano il incremento delle tariffe, deciso senza consultazione dall’ex Commissario Straordinario Alfredo Borzillo. La richiesta mira a chiarire la situazione e a evitare ulteriori difficoltà per le aziende agricole coinvolte.

La Cia Agricoltori Italiani di Puglia ha chiesto di “sospendere le cartelle a conguaglio 2022 per il servizio irriguo, arrivate agli agricoltori tra novembre e dicembre 2025, col raddoppio delle tariffe deciso senza alcuna concertazione dall’allora Commissario Straordinario Unico Alfredo Borzillo. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: L'allarme degli agricoltori pugliesi: "Dai consorzi di bonifica pioggia di fatture a conguaglio" Leggi anche: Gli agricoltori replicano al Consorzio: "Sui contributi stabilita la nostra netta vittoria, già avviate le richieste di rimborso" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il presidente Tocco sui contributi irrigui: Il Tribunale amministrativo ha riconosciuto il buon lavoro del Consorzio; Agricoltori in rivolta, trattori in marcia da Pontecorvo a Cassino; Consorzio Bonifica Centro, Alessandrini: Gli agricoltori ottengono giustizia dal Tar; Consorzio di Bonifica Centro, Alessandrini (M5s): La destra immobile, la giustizia arriva dal Tar. Servizio irriguo, Cia Puglia: “Sospendere cartelle a conguaglio 2022” - Servizio irriguo conguaglio 2022: CIA Puglia chiede di sospendere le cartelle inviate tra novembre e dicembre 2025. pugliapress.org

ACQUA SICOLO Servizio irriguo, Sicolo (Cia Puglia): “Non è possibile pagare l’acqua come se fosse petrolio” - La CIA Agricoltori Italiani di Puglia solleva la questione delle cartelle a conguaglio 2022 per il servizio irriguo ... statoquotidiano.it

Acqua, arriva la stangata sugli agricoltori pugliesi: via libera gli aumenti retroattivi - Ancora una brutta notizia per gli agricoltori pugliesi: i consorzi di bonifica possono adeguare le tariffe e chiedere i rimborsi retroattivamente. lagazzettadelmezzogiorno.it

Francia, agricoltori in protesta per epidemia del bestiame

Leggi l'articolo - Mensa a scuola, le tariffe del servizio a Verrone, Villanova e a Massazza #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #verrone #villanova #massazza facebook

Trasparenza, confronto e tariffe eque. Il servizio idrico è e resta un servizio pubblico. Il confronto è necessario, così come la massima trasparenza sugli atti, sulla qualità del servizio e sulle tariffe che le famiglie dovranno sostenere. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.