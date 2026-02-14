Tari in un anno mille morosi in più Il Comune deve recupare 1,7 milioni

Il Comune di Milano ha registrato mille morosi in più rispetto all’anno scorso a causa di ritardi nei pagamenti della Tari. La crescita di queste situazioni porta alla necessità di recuperare 1,7 milioni di euro. Tra le cause, ci sono persone che ignorano le scadenze e famiglie che non riescono a pagare a causa di problemi finanziari. Un esempio concreto riguarda un quartiere centrale dove molte utenze sono state sospese per mancato pagamento.

Le ragioni che spiegano il fenomeno, in crescita, sono molteplici. Si va dal classico "furbetto" che finge di aver dimenticato le scadenze fino a quelle famiglie schiacciate dalle difficoltà economiche. La vicenda riguarda la tassa sui rifiuti (Tari) e i morosi che ogni anno il Comune "censisce" per poi procedere con l'invio dei solleciti affinché si mettano in pari. Procedura a cui la giunta giorni fa ha dato il via dopo aver preso atto dei numeri del 2025. Dalla verifica è emerso infatti che per la Tari 2025 sono 4.288 i cittadini morosi – in base ai dati aggiornati a giovedì 12 – a fronte dei 3.