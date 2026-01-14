Il sindaco Giacomo Santi sottolinea l'importanza di verificare i morosi di IMU e TARI, sostenendo che l'assenza di controlli può generare ingiustizie sociali. Rispondendo alle critiche di Coalizione Volterra Civica, il primo cittadino evidenzia come un’adeguata gestione dei tributi sia fondamentale per garantire equità e sostenibilità nei servizi pubblici.

VOLTERRA Il sindaco Giacomo Santi interviene nel dibattito sul recupero dei tributi locali, replicando alle critiche sollevate dal gruppo Coalizione Volterra Civica. Per il primo cittadino, l’analisi della minoranza è "intrisa di semplificazioni populiste e dimostra una pericolosa mancanza di conoscenza delle regole che governano la finanza pubblica ". Il cuore dello scontro riguarda l’iscrizione in bilancio delle somme relative alle evasioni di Imu e Tari, un atto che Santi definisce non come una scelta politica, ma come un dovere amministrativo: "L’iscrizione delle entrate tributarie accertabili non è una scelta politica discrezionale, ma un obbligo di legge previsto dal principio della competenza finanziaria potenziata un Comune non può fare finta che un’entrata non esista o ignorare i crediti esigibili, nemmeno per gli anni della pandemia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Imu e Tari, il sindaco: "Non verificare i morosi crea ingiustizia sociale"

