L’avvocato Sébastien Fanti, che rappresenta le famiglie delle vittime dell’incendio al resort Le Constellation di Crans-Montana, ha espresso preoccupazioni sulla gestione delle indagini e ha chiesto l’arresto del proprietario, Jacques Moretti. Nel corso delle sue dichiarazioni, ha anche sollevato interrogativi riguardo alle fonti di finanziamento dell’attività. Questo caso, avvenuto nella notte di Capodanno 2026, resta al centro dell’attenzione per le sue implicazioni giudiziarie

L'avvocato Sébastien Fanti, che rappresenta diverse famiglie di vittime dell'incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana (Svizzera), avvenuto nella notte di Capodanno 2026, ha criticato duramente le indagini e sollevato dubbi sull'origine dei fondi del proprietario Jacques Moretti.In un'intervista a Le Parisien, Fanti ha dichiarato: "Chiederò l'arresto dei dirigenti, ma anche dei funzionari comunali. Questo ovviamente non accadrà, visto che qui tutti giocano a golf insieme". Sostiene che "tutti nel resort sapevano" che la struttura "non era in regola". Dubbi anche sui capitali di Moretti: "Ha acquistato qui immobili per milioni di franchi svizzeri senza un solo franco di ipoteca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Crans-Montana, l'avvocato dei familiari delle vittime: "Ho chiesto l'arresto. Cosa dicevano nel resort..." Leggi anche: Crans-Montana, l'avvocato delle famiglie: «Chiederò l'arresto dei Moretti e dei dirigenti comunali, ma non accadrà. Qui tutti giocano a golf insieme» Leggi anche: Strage di Capodanno a Crans-Montana. Cause, dinamica, identità delle vittime: cosa sappiamo e cosa no La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Crans-Montana, l’avvocato Giarda: “Sei mesi di indagini, i colpevoli rischiano fino a vent’anni”; «Si costituisca un fondo di aiuto per le vittime della tragedia di Crans-Montana»; Crans-Montana, Gassani: Mia figlia scampata alla tragedia, cambio di programma l'ha salvata; Per l'esperto avvocato «c'è un sol modo per risarcire le vittime e perseguire i responsabili: il metodo Luxor». Emanuele Galeppini morto a Crans-Montana, i familiari: "Sul suo corpo nessuna ustione: vogliamo chiarezza" - Il 17enne genovese è morto la notte di Capodanno in Svizzera, ma sul suo corpo non c'erano ustioni. tag24.it CRANS-MONTANA GESTORI Crans-Montana, gestori liberi: la rabbia dei familiari. Un video riaccende le accuse - La scelta di lasciare in libertà i coniugi Moretti, gestori del bar Constellation, ha scatenato l’indignazione delle famiglie delle vittime ... statoquotidiano.it

Crans-Montana, genitori di Emanuele chiedono chiarezza. Domani il funerale in forma privata - Montana, la famiglia Galeppini chiede chiarezza sulla morte di Emanuele: nessuna ustione sul corpo e dubbi sulle cause del decesso. ligurianotizie.it

