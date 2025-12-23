Cittadinanza italiana bloccata per il ‘caso Augusta’ | l’intervento dell’avvocato Liguori e la fumata bianca
Dopo cinque anni di blocco, la vicenda della cittadinanza italiana legata al ‘caso Augusta’ si conclude con una svolta. L’intervento dell’avvocato Liguori ha portato a una risoluzione, restituendo agli italo-brasiliani i diritti di cittadinanza e le opportunità associate. Questa svolta permette loro di riacquistare il passaporto, l’iscrizione all’AIRE, l’assistenza consolare e il diritto di voto, chiudendo un lungo periodo di incertezza.
La svolta dopo cinque anni di impasse per gli italo brasiliani. Per oltre cinque anni sono rimasti cittadini italiani solo sulla carta, privati di diritti fondamentali come il passaporto, l’iscrizione all’AIRE, l’assistenza consolare e il voto. Ora il cosiddetto “caso Augusta” arriva a una svolta: le pratiche di cittadinanza italiana iure sanguinis bloccate a seguito di una vicenda giudiziaria interna al Comune tornano finalmente a essere riconosciute. A sbloccare una situazione che aveva assunto i contorni di un paradosso giuridico è stato l’intervento dell’ avvocato internazionalista Francesco Liguori, che ha dimostrato l’illegittimità della sospensione indiscriminata delle pratiche, ristabilendo un principio chiave: la cittadinanza iure sanguinis è un diritto soggettivo perfetto, non una concessione amministrativa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
