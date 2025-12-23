Cittadinanza italiana bloccata per il ‘caso Augusta’ | l’intervento dell’avvocato Liguori e la fumata bianca

Dopo cinque anni di blocco, la vicenda della cittadinanza italiana legata al ‘caso Augusta’ si conclude con una svolta. L’intervento dell’avvocato Liguori ha portato a una risoluzione, restituendo agli italo-brasiliani i diritti di cittadinanza e le opportunità associate. Questa svolta permette loro di riacquistare il passaporto, l’iscrizione all’AIRE, l’assistenza consolare e il diritto di voto, chiudendo un lungo periodo di incertezza.

