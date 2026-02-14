Taglieri sulla nomina di Schael in Sardegna | Marsilio esulta mentre gli abruzzesi pagano ancora i danni fatti dalla destra e dai suoi nominati

Francesco Taglieri critica la nomina di Thomas Schael in Sardegna, accusando Marsilio di festeggiare mentre gli abruzzesi continuano a sostenere i costi dei danni causati dalle decisioni della destra e dei suoi rappresentanti. Il commento arriva dopo le dichiarazioni del presidente della regione, che ha espresso soddisfazione per la scelta. Taglieri sottolinea come la situazione in Abruzzo resti difficile, con i cittadini ancora alle prese con le conseguenze di scelte passate.

"Marsilio esulta per la nomina di Thomas Schael in Sardegna, mentre gli abruzzesi pagano ancora di tasca propria i danni fatti dalla destra e dai suoi nominati" è il commento del capogruppo del M5s in Regione, Francesco Taglieri, alle parole del presidente della giunta regionale che si è.

Thomas Schael, ex direttore della Asl Lanciano Vasto Chieti, è stato scelto come nuovo responsabile dell’assessorato alla Sanità in Sardegna, una nomina decisa dalla presidente del Movimento 5 Stelle.

Da ieri Thomas Schael prende ufficialmente in mano la direzione della sanità in Sardegna.

