L' ex direttore della Asl Schael nominato in Sardegna da una presidente del M5S e Marsilio punzecchia l' opposizione

Thomas Schael, ex direttore della Asl Lanciano Vasto Chieti, è stato scelto come nuovo responsabile dell’assessorato alla Sanità in Sardegna, una nomina decisa dalla presidente del Movimento 5 Stelle. La decisione ha suscitato reazioni forti tra i politici di minoranza, con il governatore Marsilio che ha criticato l’opposizione per le sue opinioni contrarie. La nomina di Schael arriva in un momento di tensione politica e rappresenta una svolta nel settore sanitario dell’isola.

L'ex manager della Asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael è stato nominato direttore generale dell'assessorato alla Sanità della Regione Sardegna. Come riporta Cagliari Today, al manager alla guida dell'azienda sanitaria provinciale fino a un anno fa è stato affidato un carico di durata quinquennale. Dopo l'esperienza teatina, Schael era stato nominato commissario della Città della Salute e della Scienza di Torino, una delle principali aziende ospedaliere universitarie italiane, con la responsabilità di coordinare servizi sanitari complessi e integrati. L'incarico, però, era stato revocato dopo pochi mesi.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Da ieri Thomas Schael prende ufficialmente in mano la direzione della sanità in Sardegna.

