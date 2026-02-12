Sardegna | Thomas Schael nuovo dg Sanità cinque anni per affrontare liste d’attesa e riorganizzazione ospedaliera

Da ieri Thomas Schael prende ufficialmente in mano la direzione della sanità in Sardegna. Il nuovo dg ha già iniziato a lavorare su progetti concreti, con un mandato di cinque anni per riorganizzare i ospedali e ridurre le lunghe liste d’attesa. La regione punta a migliorare i servizi e a rendere più efficiente il sistema sanitario locale.

Thomas Schael al Timone della Sanità Sarda: Un Mandato di Cinque Anni per Rilanciare il Sistema. La Sanità sarda ha un nuovo direttore generale: Thomas Schael è stato nominato alla guida dell’assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale della Regione, con un incarico che durerà cinque anni. La decisione della Giunta regionale mira a garantire stabilità e continuità alle politiche sanitarie dell’isola, affrontando sfide strutturali come le lunghe liste d’attesa e la necessità di riorganizzare la rete ospedaliera. L’obiettivo è implementare riforme a lungo termine per migliorare i servizi offerti ai cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sardegna Sanità

La lotta contro le lunghe attese nelle strutture sanitarie italiane prevede un nuovo percorso di tutela gestito dal call center regionale.

Ultime notizie su Sardegna Sanità

P.A. Bolzano. Thomas Schael è il nuovo Direttore generale dell’Azienda sanitariaL'ingegniere Schael, consulente Agenas in Piemonte, è stato scelto all'unanimità da una commissione di esperti grazie alla enorme esperienza professionale maturata nel settore sanitario sul ... quotidianosanita.it

Non è ancora concluso l’esame dei conti che l’ex-commissario dell’azienda, Thomas Schael, sentendo puzza di bruciato, non aveva voluto firmare - facebook.com facebook