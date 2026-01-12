Ranking WTA 12 gennaio 2026 | Jasmine Paolini sale al n7 del mondo Sabalenka sempre sul trono

Il ranking WTA aggiornato al 12 gennaio 2026 vede Aryna Sabalenka confermarsi al vertice della classifica mondiale, dopo la vittoria a Brisbane. Tra le italiane, Jasmine Paolini ha raggiunto la posizione numero 7, migliorando il suo posizionamento. Questi cambiamenti riflettono l’andamento degli ultimi tornei e l’evoluzione delle prestazioni delle giocatrici nel circuito internazionale.

Sono stati registrati alcuni aggiornamenti nella classifica mondiale del tennis femminile. La bielorussa Aryna Sabalenka continua a guidare la graduatoria, e la sua vittoria nel torneo di Brisbane, in cui ha sconfitto in finale Marta Kostyuk, ha ulteriormente consolidato la sua leadership. Alle sue spalle si trovano la polacca Iga Swiatek e l’americana Coco Gauff, la quale, in virtù dei risultati ottenuti nella United Cup, ha superato la connazionale Amanda Anisimova, attualmente al quarto posto. Una posizione guadagnata anche da Jasmine Paolini, che, per le scadenze dell’altra statunitense Madison Keys, attualmente nona, si colloca al settimo posto della classifica mondiale, precedendo di pochi punti la russa Mirra Andreeva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ranking WTA (12 gennaio 2026): Jasmine Paolini sale al n.7 del mondo, Sabalenka sempre sul trono

