Tabellone ATP Hong Kong 2026 | Musetti e Sonego subito su strade interessanti

Il tabellone ATP di Hong Kong 2026 è stato appena pubblicato, segnando l’inizio ufficiale delle competizioni nel nuovo anno. Tra i protagonisti, Musetti e Sonego si trovano già inseriti in percorsi interessanti, pronti a confrontarsi con avversari di livello. Questa prima fase dei sorteggi fornisce uno sguardo sulle sfide che attendono i tennisti e sui possibili sviluppi della competizione, offrendo agli appassionati un’anticipazione delle emozioni a venire.

Cominciano ad arrivare i primi tabelloni del 2026, o meglio riparte l'inevitabile processione dei sorteggi. Hong Kong non fa eccezione con il suo ATP 250, quello che segna anche il debutto di Lorenzo Musetti nella sua prima stagione da top ten della classifica mondiale alla fine di quella precedente. Il toscano debutterà al secondo turno contro uno tra l'argentino Tomas Martin Etcheverry (2-0 nei precedenti) e il francese Valentin Royer (scontro inedito). Complessivamente si tratta di un lato favorevole, con il russo Andrey Rublev potenzialmente dall'altra parte della rete in una semifinale mai raggiunta da Musetti nelle due precedenti partecipazioni.

