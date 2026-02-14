Tabaccaio picchiato e rapinato sotto casa | uno dei malviventi incastrato da un anello e un' impronta digitale

Un tabaccaio è stato picchiato e derubato sotto casa a Latina, e il responsabile è stato catturato grazie a un anello e a un’impronta digitale trovati sul luogo dell’aggressione. Gli agenti della polizia hanno identificato e arrestato uno dei due uomini coinvolti, che aveva lasciato tracce evidenti sulla scena del crimine. Un’ampia indagine ha portato a scoprire che uno dei malviventi indossava un anello che ha permesso di collegarlo al furto.

L'episodio avvenuto nei giorni scorsi a Latina. Le indagini della squadra mobile hanno consentito di arrivare all'identificazione di uno dei responsabili E' stato individuato e arrestato dalla squadra mobile il responsabile di una rapina ai danni di un tabaccaio avvenuta nei giorni scorsi a Latina. La vittima era stata avvicinata sotto casa, aggredita con violenza e derubata dell'incasso della giornata. Gli investigatori sono arrivati a identificare un cittadino di nazionalità algerina di 32 anni, considerato uno dei responsabili del fatto. Il tabaccaio aveva raccontato che due uomini con il volto coperto lo avevano minacciato con un cacciavite nel parcheggio privato della sua abitazione e lo avevano poi colpito con spray urticante e aggredito, riuscendo a portagli via circa 5mila euro in contanti e il telefono cellulare.