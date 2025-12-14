ValBidente sotto assedio L’allarme dei cittadini | Circondati da malviventi

ValBidente si trova sotto pressione a causa delle segnalazioni dei cittadini, preoccupati per la presenza di malviventi. In risposta, il Comune ha annunciato l’installazione di quattro varchi elettronici con lettura targhe e la creazione di Comitati di Vicinato, per rafforzare la sicurezza e favorire la collaborazione tra residenti.

"Confermo che il 19 dicembre in occasione dell’ultimo consiglio comunale dell’anno metteremo a bilancio la somma necessaria per l’installazione di 4 varchi elettronici modello ‘Gufo’ con lettura delle targhe veicoli e daremo l’avvio subito dopo le feste alla costituzione dei Comitati di Vicinato". Così la sindaca di Santa Sofia, Ilaria Marianini, espone la strategia dell’amministrazione bidentina sul tema della sicurezza dopo una serie di furti e tentativi di intrusione nelle abitazioni che si sono consumati negli ultimi tempi in paese. Lo scenario è quello di un’assemblea al Teatro Mentore indetta dalla stessa amministrazione comunale, che ha visto la partecipazione di circa 150 cittadini. Ilrestodelcarlino.it "L'ETERNITÀ ALLA PORTA DEL QUOTIDIANO". Don Luigi Maria Epicoco RICORDIAMO CHE OGGI MARTEDÌ 9 DICEMBRE È IL GIORNO DEDICATO AL SANTO VOLTO DI GESÙ. QUA SOTTO ALCUNE IMMAGINI + VIDEO DELLA SOLENNITÀ D - facebook.com facebook © Ilrestodelcarlino.it - ValBidente sotto assedio. L’allarme dei cittadini: "Circondati da malviventi"