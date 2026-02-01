Tabaccaio rapinato e ferito sotto casa i malviventi in fuga con l’incasso

Un tabaccaio è stato rapinato sotto casa sua a Latina, poco dopo aver chiuso il negozio. I malviventi sono entrati nel cortile di via dei Volsci e gli hanno portato via l’incasso, poi sono fuggiti a piedi. L’uomo è rimasto ferito durante la rapina e ora si trova in ospedale. La polizia sta cercando di risalire ai responsabili.

E' accaduto nella serata di sabato nella zona di via dei Volsci. L'uomo soccorso è stato poi portato in ospedale. Indaga la polizia Tabaccaio rapinato nel cortile della sua abitazione a Latina, poco dopo aver chiuso la sua attività. E' accaduto nella serata di ieri, sabato 31 gennaio, nella zona di via dei Volsci nel capoluogo pontino. La notizia è stata riportata questa mattina dal quotidiano Latina Oggi, e come verificato dalla nostra redazione, sull'episodio sono ora in corso le indagini da parte della polizia. Tutto è accaduto intorno alle 20.30 dopo che l'uomo di 60 anni ha chiuso la sua attività di piazza Moro.

