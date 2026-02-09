Ad Amalfi il Carnevale è meraviglia | tre giorni di festa tra piazze e Arsenale

Ad Amalfi il Carnevale trasforma le strade in un grande spettacolo di colori, musica e allegria. Per tre giorni, da domenica 15 a martedì 17 febbraio 2026, le piazze e l’Arsenale si riempiono di carri, maschere e persone vestite a festa. La città si prepara a vivere un’occasione di festa che coinvolge residenti e turisti, tutti pronti a lasciarsi conquistare da un’atmosfera di pura allegria.

È un tripudio di colori, musica e allegria il Carnevale ad Amalfi. Per tre giorni, da domenica 15 a martedì 17 febbraio 2026, l’Antica Repubblica Marinara si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, invitando cittadini e visitatori a guardare il mondo con un pizzico di fantasia in più. Piazza Duomo, Piazza della Bussola e l’ Antico Arsenale ospiteranno il programma di eventi promosso dal Comune di Amalfi, guidato dal sindaco Daniele Milano, pensato per tutta la famiglia e all’insegna dell’aggregazione, per celebrare il valore del gioco e dello stare insieme. “ Meraviglia ” è la parola chiave del Gran Carnevale Amalfitano, tra spettacoli diffusi, performance circensi, musica, coreografie, trucchi eccentrici e la premiazione delle mascherine più originali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Amalfi Carnevale

Ultime notizie su Amalfi Carnevale

