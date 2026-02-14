Milano, 14 febbraio 2026 – I numeri estratti questa sera al Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto hanno fatto sperare molti giocatori, tra cui alcuni che si sono presentati all’edicola di corso Buenos Aires con grandi aspettative. La lotteria di oggi ha attirato un gran numero di persone, tutte pronte a scoprire se la fortuna sarà dalla loro parte. La richiesta di schedine è aumentata nel pomeriggio, segno che non manca l’entusiasmo tra chi spera di vincere un premio importante.

Milano, 14 febbraio 2026 – Continua anche questa sera la caccia al tesoro di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi 14 febbraio 2026. La sestina vincente vale un montepremi stellare di 121 milioni di euro. Seguite assieme a noi su questa pagina la diretta, a partire dalle 20.00, per scoprire i numeri vincenti. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Mentre ieri, venerdì 13 febbraio, due fortunati giocatori grazie a un 5 hanno vinto ciascuno 71. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

SuperEnalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto di sabato 14 febbraio 2026

Questa sera a Milano si tiene l’estrazione del SuperEnalotto.

Il SuperEnalotto ha annunciato i numeri estratti oggi, venerdì 13 febbraio 2026, dopo che il jackpot ha raggiunto i 120,1 milioni di euro.

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 13 febbraio (Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi, venerdì 13 febbraio, del Superenalotto. Centrati invece due '5' che vincono ciascuno 71.928,31 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale facebook

