La nuova moda dei ragazzini | serate alcoliche in piazza con gli zaini pieni di bottiglie comprate al minimarket

In piazza a Monza, i ragazzini scelgono di trascorrere il sabato sera con gli amici, portando con sé zaini pieni di bottiglie di alcolici comprate al minimarket. Dopo qualche ora, tornano a casa già ubriachi e spesso si sentono male. La madre di uno di loro ha scoperto che quelle serate sono diventate una nuova moda tra i giovani, che preferiscono bere in gruppo all’aperto, senza pensare ai rischi.

Trascorre il sabato sera in giro per Monza con gli amici e quando torna a casa è ubriaco e sta male. La madre scopre che quella pesante sbronza è il risultato di una serata con i coetanei bevendo quelle "scorte" di alcolici acquistate nei minimarket presenti in città. La vittima è un ragazzino. La denuncia è arrivata in consiglio comunale, per voce del consigliere di minoranza Paolo Piffer (Civicamente), che ha raccolto lo sfogo e la richiesta di una mamma monzese. Una mamma certamente arrabbiata con il figlio tornato a casa ubriaco, ma al tempo molto preoccupata per la facilità con la quale il ragazzino e i suoi amici, tutti minorenni, si sono procurati senza problemi le bottiglie nei minimarket presenti a Monza.

Durante l’ultimo weekend dell’anno, una passeggiata mattutina a Monza ha rivelato ancora segni di degrado, con resti di serate alcoliche e sacchi dell’immondizia lasciati in strada.

