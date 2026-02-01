Doppio Vitale e D' Orazio il Cerignola vince un altro derby | il Foggia soccombe allo ' Zac'
Il Cerignola conquista un’altra vittoria nel derby contro il Foggia. I gialloblù continuano a volare, vincendo anche questa volta allo 'Zac'. Quattro partite, quattro vittorie in campionato, e il Foggia fatica a trovare il ritmo davanti al suo pubblico. La squadra di casa non riesce a reagire e subisce ancora una sconfitta pesante. La strada si fa in salita per i rossoneri, ormai in difficoltà contro gli avversari di sempre.
Finisce 1-3 il derby di Capitanata. Brutta prestazione dei satanelli, che a fine partita vengono contestati dalle curve. Ofantini avanti al 35' del primo tempo con l'ex rossonero, che raddoppia al 13' della ripresa. Al 33' arriva il tris di D'Orazio. Inutile la rete di Castorri Quattro vittorie su quattro gare giocate. In campionato, da quando l'Audace è tornata tra i professionisti, il ruolino di marcia in casa del Foggia è implacabile. Si dirà che il derby più importante lo vinsero i rossoneri (quello di Kontek al 50'), ma non crediamo possa piacere a nessuno perdere complessivamente sette derby su otto disputati nella regular season.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
