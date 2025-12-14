Patti Cgil Messina | Export in calo serve una vera politica industriale per il territorio
L'export italiano nei primi nove mesi del 2025 ha segnato una crescita del 3,6%, secondo i dati dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre. Tuttavia, Patti della Cgil Messina sottolinea la necessità di una vera politica industriale per il territorio, evidenziando come il calo delle esportazioni richieda interventi strategici per sostenere il settore.
I dati diffusi dall’Ufficio Studi della Cgia di Mestre indicano che nei primi nove mesi del 2025 l’export italiano ha registrato una crescita del 3,6%, confermando una ripresa significativa nonostante il peso dei dazi statunitensi e le persistenti tensioni geopolitiche internazionali.All’interno. Messinatoday.it
Messina. Al via mobilitazione Fiom Cgil dei lavoratori della cantieristica navale - Una manifestazione degli operai dei cantieri navali di Messina, organizzata dalla Fiom Cgil, si terrà venerdì a partire dalle 10 in piazza Unione Europea. tempostretto.it
?? Domani tutte e tutti a Palermo per lo sciopero generale della CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro ? Per cambiare la legge finanziaria? ? Per i salari? ? Per investimenti in sanità e istruzione? ? Politiche industriali? ? Fisco - facebook.com facebook