Un uomo del Piemonte ha deciso di mettere fine alla sua vita, dopo aver richiesto il suicidio assistito sei mesi fa all’Asl To4. La sua richiesta, presentata in modo ufficiale, aveva suscitato molte discussioni nella regione. La sua sofferenza, durata a lungo, si è conclusa con questa scelta drastica.

Pur in possesso di tutti i requisiti, al principio l'Asl aveva demandato la pratica in assenza di linee guida, una zona grigia tra le sentenze della Corte Costituzionale Aveva fatto richiesta di suicidio assistito nel Torinese oltre sei mesi fa, una domanda pervenuta agli uffici dell'Asl To4. I requisiti per avanzare la richiesta c'erano, ma a non essere pronta era la macchina burocratica che avrebbe dovuto permettergli di porre fine alla sua vita come previsto dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 242 del 2019. Ora però, dopo numerose perizie e una lunga sofferenza, Giulio (nome di fantasia) è riuscito a mettere fine al proprio tormento a domicilio, tra l'affetto e il supporto dei familiari.🔗 Leggi su Torinotoday.it

La commissione dell’Asl To4 ha risposto a un paziente gravemente malato che aveva chiesto di poter usufruire del suicidio assistito.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il Piemonte sblocca lo stallo, finisce il calvario di Paolo: è il primo suicidio assistito; Primo caso di suicidio assistito in Piemonte: mesi dopo la richiesta all'Asl To4, l’ultimo atto della lunga sofferenza di un uomo; Paolo, il calvario è finito: il suo è il primo suicidio assistito in Piemonte. Ma adesso paga la famiglia?; Alberto è morto a Torino, aiutato dall'Asl: L'atto finale nel suo domicilio. È il primo suicidio assistito in Piemonte.

Alberto non c'è più, primo suicidio medicalmente assistito in PiemonteDopo nove mesi di richieste un 40enne della cintura torinese ha ottenuto l'accesso alla procedura. Da tempo il caso era oggetto di scontro ... rainews.it

Primo suicidio assistito in Piemonte: morto in casa con il supporto dell’Asl dopo mesi di attesaUn uomo affetto da una malattia irreversibile è deceduto a Torino con il supporto dell’Asl TO4 ... msn.com

La Voce. . Marsan, nuovo annuncio L’Asl To4 studia il riuso, ma il quartiere non si fida «L’Asl To4 sta valutando di prendersi la Marsan». L’annuncio del sindaco Claudio Castello in Consiglio comunale riaccende il dibattito sull’ex scuola chiusa dal 2019 p facebook

La Regione Piemonte stabilisce che sarà a carico regionale la fornitura dei farmaci e di ogni dispositivo necessario per la somministrazione nel suicidio medicalmente assistito; una circolare inviata alle Asl cita la recente sentenza della Corte Costituzionale e i x.com