Suicidio medicalmente assistito ammissibile il progetto di legge regionale firmato da quattromila persone

La Regione Umbria ha dichiarato ammissibile la legge popolare sul "suicidio medicalmente assistito", avviando formalmente l'iter in Commissione. L'associazione Luca Coscioni: "Mai più casi Laura Santi: la legge prevede tempi certi per un diritto già stabilito dalla Corte Costituzionale"

