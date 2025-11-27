Suicidio medicalmente assistito ammissibile il progetto di legge regionale firmato da quattromila persone

Perugiatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Umbria ha dichiarato ammissibile la legge popolare sul “suicidio medicalmente assistito”, avviando formalmente l’iter in Commissione. L'associazione Luca Coscioni: "Mai più casi Laura Santi: la legge prevede tempi certi per un diritto già stabilito dalla Corte Costituzionale”L’ufficio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

suicidio medicalmente assistito ammissibile il progetto di legge regionale firmato da quattromila persone

© Perugiatoday.it - Suicidio medicalmente assistito, ammissibile il progetto di legge regionale firmato da quattromila persone

