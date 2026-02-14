A Assago, il Pattinaggio di Figura ha regalato uno spettacolo inaspettato: Shaidorov conquista l’oro olimpico, mentre Malinin si blocca improvvisamente, lasciando il pubblico senza parole. La competizione si è trasformata in una vera e propria sorpresa, con Grassl che si aggiudica un posto tra i primi dieci.

Salta completamente il banco al Forum di Assago, dove si è consumata con tutta probabilità la gara più pazza della storia del pattinaggio di figura ai Giochi. Contro ogni pronostico possibile, il kazako Mikhail Shaidorov ha vinto la medaglia d’oro nel libero maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, precedendo i due nipponici Yuma Kagiyama e Shun Sato. Ed il favoritissimo Ilia Malinin? Ottavo, vittima di un corto circuito e di una strategia suicida. E il francese Adam Siao Him Fa? Settimo, a seguito di molteplici sbavature. Tutto semplicemente clamoroso. Il pattinatore di Almaty, quinto dopo il corto e mai particolarmente competitivo in questa stagione, si è rivelato uno dei pochi protagonisti a confezionare un free program senza eccessive sbavatur e. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Succede di tutto ad Assago! Shaidorov è Campione Olimpico, Malinin in tilt. Top 10 per Grassl

Vladimir Shaidorov conquista la medaglia d’oro nel pattinaggio artistico, grazie a una performance senza errori, mentre il favorito Malinin commette errori gravi e scivola fuori dalla zona medaglie.

