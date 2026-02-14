Pattinaggio artistico | Shaidorov d’oro disastro Malinin Grassl fuori dal podio

Vladimir Shaidorov conquista la medaglia d’oro nel pattinaggio artistico, grazie a una performance senza errori, mentre il favorito Malinin commette errori gravi e scivola fuori dalla zona medaglie. Durante la competizione, il giovane russo ha mostrato grande sicurezza, mentre Malinin ha sbagliato più volte, perdendo punti preziosi. Grassl si ferma ai margini del podio, senza riuscire a salire sul podio.

Si realizza il sogno di Shaidorov, che a sorpresa vince l’oro nel pattinaggio artistico: Malinin sbaglia tutto e va fuori dal podio. Grassl nono Le Olimpiadi hanno un nuovo campione: Mikhail Shaidorov è la stella più brillante, il ragazzo che – contro ogni pronostico – porta a casa l’oro in una serata che sembra stregata. Il grande favorito, Ilia Malinin, va sul ghiaccio per ultimo e sbaglia tutto. Tantissimi gli errori del pattinatore migliore di questa generazione, che dopo giorni di spettacolo ed eleganza, chiude addirittura all’ottavo posto dopo una serata tremenda. Uno dopo l’altro, sono caduti praticamente tutti i favoriti.🔗 Leggi su Sportface.it

Daniel Grassl si distingue nello short program di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Andrea Grassl si prepara a sfidare la concorrenza nel programma libero maschile di pattinaggio artistico, mentre il russo Ilia Malinin, già sicuro di una medaglia, punta all’oro; il tutto si svolge questa sera all’Unipol Forum di Assago, dove i pattinatori si giocano il tutto per tutto in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

