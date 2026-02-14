Su Disney+ torna Rivals | ecco il teaser trailer

Disney+ ha rivelato che la serie di grande successo Rivals tornerà il 15 maggio, portando nuove storie e colpi di scena. La piattaforma ha pubblicato un teaser che mostra alcuni momenti inediti e anticipa un mix di tensione e umorismo. La seconda stagione promette di mantenere alta l’attenzione dei fan, con personaggi che si affrontano ancora di più.

Disney+ ha annunciato che la pluripremiata serie di successo Rivals tornerà dal 15 maggio con la sua seconda stagione con ancora più intrecci, ironia e passione. La seconda stagione prosegue nell’adattamento dell’amato romanzo della compianta Dame Jilly Cooper, “Rivals”, introducendo il mondo affascinante del polo e nuovi colpi di scena sorprendenti, insieme a tensioni sempre più accese nelle sale del potere e a intrecci sentimentali più profondi. La serie originale Hulu tornerà in due blocchi di sei episodi: il primo debutterà il 15 maggio con tre episodi e il secondo arriverà più avanti nel corso dell’anno su Disney+ in Italia e a livello internazionale, e su Hulu negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Disney+ annuncia il ritorno di Rivals, la serie che negli anni ’80 ha fatto discutere.

