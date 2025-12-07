Paradise | Disney+ svela il teaser trailer della stagione 2

Disney+ ha svelato il teaser trailer della seconda stagione di Paradise, la serie drama ambientata in un futuro distopico. La serie drama candidata agli Emmy® Award debutterà lunedì 23 febbraio 2026 su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti. Nell’attesa, il teaser trailer sono stati mostrati in occasione del panel Disney al CCXP Experience di San Paolo. Sul palco della convention brasiliana sono intervenuti Dan Fogelman (creator, executive producer), Sterling K. Brown (executive producer, protagonista della serie) e Shailene Woodley (attrice della serie). Guardate il teaser trailer della seconda stagione di Paradise Cosa sappiamo della seconda stagione di Paradise. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

