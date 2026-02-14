Stretta contro i furti nelle marine arrivano i risultati | due arresti e una denuncia

I carabinieri di San Pietro Vernotico e Torchiarolo hanno fermato due persone e denunciato un'altra dopo aver intercettato furti nelle marine di Campo di Mare e Torre San Gennaro. Le operazioni sono arrivate dopo diverse segnalazioni di ladri che saccheggiavano le spiagge durante le ore notturne, portando via attrezzature e oggetti di valore.

SAN PIETRO VERNOTICOTORCHIAROLO - Una denuncia e due arresti in flagranza: è questa la risposta dei carabinieri a episodi di furto che si sono registrati nelle marine di competenza di San Pietro Vernotico (Campo di Mare) e Torchiarolo (Torre San Gennaro). La stretta dei militari è “una risposta ferma e tangibile alle legittime preoccupazioni manifestate dagli organi di stampa e dai residenti negli ultimi giorni. Il controllo del territorio resta la priorità assoluta per garantire la sicurezza delle attività commerciali e la serenità della comunità”, si legge in un comunicato dell'Arma. Il riferimento più lampante è a quanto avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 febbraio all'Olindo's Cafè, lo storico locale di Torre San Gennaro, aperto tutto l'anno in piazza Garibaldi.🔗 Leggi su Brindisireport.it

A Fonte Nuova, i carabinieri di Monterotondo e la polizia locale hanno messo in campo un’operazione contro furti e spaccio.

Nella notte del 15 dicembre, i carabinieri di Verona hanno arrestato due uomini, un 28enne algerino e un 31enne, durante servizi di controllo del territorio.

