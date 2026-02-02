A Fonte Nuova, i carabinieri di Monterotondo e la polizia locale hanno messo in campo un’operazione contro furti e spaccio. Durante i controlli, hanno arrestato due persone, denunciato sei e segnalato dieci per uso di droga. Le verifiche sono partite per fermare comportamenti illeciti e garantire più sicurezza nel quartiere.

Due persone sono state arrestate, sei denunciate e dieci segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti: questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Monterotondo, in collaborazione con il personale della polizia locale di Fonte Nuova. Operazione a Fonte Nuova. L’operazione, che si è sviluppata nel comune di Fonte Nuova, ha interessato in modo specifico le arterie nevralgiche del centro abitato. Durante il servizio, i carabinieri hanno arrestato due fratelli italiani, accusati di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della stazione di Mentana hanno fermato uno dei due giovani mentre si aggirava per le vie cittadine a bordo di una utilitaria. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli contro furti e spaccio a Fonte Nuova, due arresti e sei denunce

Approfondimenti su Fonte Nuova Controlli

Nel centro storico di Roma, i controlli straordinari dei Carabinieri continuano per garantire la sicurezza durante le festività di fine anno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Fonte Nuova Controlli

Argomenti discussi: Dalle auto vandalizzate ai furti nelle scuole, appello del municipio: Servono più controlli; Nuovo allarme furti in collina, la gente chiede più controlli; Roma: controlli nelle stazioni, sette arresti tra furti e spaccio di droga; Municipio V, vertice sulla sicurezza: pugno duro contro furti nelle scuole e auto sventrate.

Roma, raffica di controlli contro la microcriminalità: furto sventato a Torremaura e sequestri tra Termini e i quartieriControlli rafforzati della Guardia di Finanza a Roma contro la microcriminalità: furto sventato a Torremaura, arresti, sequestri e denunce nei quartieri più sensibili ... castellinotizie.it

Roma: spaccio di droga, furti e violenza domestica, 10 arresti nella periferia estDieci arresti a Roma per spaccio e furti: operazioni della Polizia di Stato nel quadrante Casilino e in provincia. romadailynews.it

TRA FONTE NUOVA E PALOMBARA SABINA: FOCUS SU IMMIGRAZIONE CLANDESTINA ED ESERCIZI COMMERCIALI. 72.000 EURO DI SANZIONI, 1 ARRESTO E 1 ESPULSIONE. Da Fonte Nuova a Palombara Sabina, questa volta, i controlli della Quest - facebook.com facebook